Ferdinando Picariello M5S Avellino | Interrompiamo le feste per il lutto cittadino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tragedia adper il caso di omicidio-suicidio,: I milioni spesi non sono serviti a dare risposte; anzi rappresentano un atto d’accusa nei nostri confronti Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del Consigliere Comunale M5S di. Nella sua nota interviene sulla gravissima tragedia che ha colpito la città diche ha visto protagonisti due cittadini in un omicidio-suicidio Alessandra e Costantino Mazza, sono due nomi che risuonano nelle nostre coscienze e che ci impediscono di voltarci dall’altra parte. Padre e figlia sono stati abbandonati a sé stessi dalla nostra comunità . I milioni spesi per servizi sociali al Comune dinon sono serviti a dare risposte; anzi, ...

