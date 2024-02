Fedez | società e patrimonio | cosa non torna secondo il Codacons

che non percepisce redditi e non ha un proprio patrimonio, quindi Tecnicamente, ha risposto stizzito Fedez, sono nullatenente. ma alle sue società. Scrollando l'account Instagram, gli ultimi post

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La coppia composta da Chiara Ferragni e, in questo periodo, non sta vivendo un periodo sereno. L’imprenditrice digitale, infatti, da dicembre, è sotto i riflettori per una sua promozione pubblicitaria, giudicata ingannevole e multata dall’Antitrust. Si tratta dell’ormai celebre caso Pandoro, che si è aperto su una pubblicità, effettuata dall’influencer nel dicembre 2022, proprio in favore del famoso dolce festivo. Ma anche, adesso, è sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza, per un esposto presentato dal. L’associazione che protegge i diritti dei consumatori, infatti, ha deciso di esporsi direttamente contro il rapper., ilpresenta un esposto Tra Chiara Ferragni esi parla, ormai, da tempo, di una presunta crisi. La coppia, ...