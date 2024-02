Per sfuggire al Codacons, il rapper dichiara in tribunale di avere le tasche vuote. Una presa in giro in modo da non scucire un euro, nonostante gli eccessi esibiti sui social. "Milano Finanza" in pressing sulla Ferragni: "Usa i soldi dell'azienda per scopi privati?".

Fedez “nullatenente” ha un giro d’affari da quasi 10 milioni di euro in 10 anni: l’analisi de Il Sole 24 ore (Di venerdì 16 febbraio 2024) quasi 10 milioni di utili in meno di dieci anni. Tutto ciò che Fedez tocca si trasforma in oro: è questo in estrema sintesi ciò che emerge dal lungo articolo de Il Sole 24, che ha analizzato quella che viene definita la “ragnatela societaria” del rapper, il giorno dopo la diffusione da parte del Codacons dell’audio nel quale si sente l’artista milanese dichiarare al Tribunale di Milano nel 2020 di essere nullatenente e che i beni mobili e immobili sono riconducibili alle sue società. Una frase che Fedez contesta nell’interpretazione, o meglio, nella decontestualizzazione. Per comprendere bene il giro d’affari, bisogna partire da un dato: la holding Zedef – il nome d’arte del cantante al contrario – ha macinato oltre 9,3 ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024)10di utili in meno di dieci. Tutto ciò chetocca si trasforma in oro: è questo in estrema sintesi ciò che emerge dal lungo articolo de Il24, che ha analizzato quella che viene definita la “ragnatela societaria” del rapper, il giorno dopo la diffusione da parte del Codacons dell’audio nel quale si sente l’artista milanese dichiarare al Tribunale di Milano nel 2020 di esseree che i beni mobili e immobili sono riconducibili alle sue società. Una frase checontesta nell’interpretazione, o meglio, nella decontestualizzazione. Per comprendere bene il, bisogna partire da un dato: la holding Zedef – il nome d’arte del cantante al contrario – ha macinato oltre 9,3 ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza