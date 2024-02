Fedez mostra il nuovo ufficio con la moquette rossa | “Sembra Playboy Mansion”

Il cantante napoletano mostra un video su Tik Tok su come usare il televoto a Sanremo si erano già verificate nel 2022 con Fedez e Il Festival di Sanremo 2024 presenta un nuovo formato di giurie,

L’inviato di Pomeriggio 5 che per giorni è stato sotto casa di Fedez e Chiara Ferragni per cercare di intercettarli si chiama Michel Dessì e in ... (biccy)

Il successo di Tolkien un monito a tutti gli antifascisti militanti: Certe volte una tessera del Pci non basta. Fabulous Calvino. Ma ancor più favoloso John Ronald Reuel Tolkien ...

Fedez risponde e spiega: “Non è vero, mai detto che sono nullatenente”: Fedez risponde alle accuse del Codacons: "No non è vero, non ho mai dichiarato di essere nullatenente, come al solito estrapolano un pezzo, lo decontestualizzano ...

Fedez nullatenente “Sempre me**a. Ecco come stanno le cose”: Arriva la pesante replica di Fedez riguardo le voci di una sua dichiarazione sul fatto che fosse "nullatenente". L'attacco al Codacons.