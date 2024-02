Federico Solmi | torna dopo 20 anni in Italia il pioniere della media art con “Ship of Fools”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilart,, fa ritorno incon una mostra senza precedenti intitolata “of“. Dal 18 aprile al 28 luglio 2024, il suggestivo Palazzo Donà dalle Rose di Venezia ospiterà una straordinaria e massiccia esposizione, che presenta 10 opere video, 10 dipinti, sculture in ceramica e una varietà di opere interattive, tra cui una scultura olografica e un’opera in realtà virtuale.in20con una personale da non perdere Curata da Dorothy Kosinski e co-curata da Renato Miracco, la mostra offre al pubblico un’esperienza artistica unica, che mescola abilmente elementi analogici ...

