Federica Brignone mastica amaro | giù dal podio in discesa a Crans Montana | “Mi sento una rincoglionita”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un clamoroso errore nel finale delladi Coppa del Mondo ain Svizzera ha condannatoa vedere ildalla sesta posizione. Tanto il rammarico: "Un banale errore... mi spiace perché sto sciando bene ma sto buttando via le gare". Amarezza subito rinfrancata dal solito ottimismo: "Non vi preoccupate non mi butto giù, domani ci riproverò ancora"