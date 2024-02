Scattano in tutta Italia i controlli negli aeroporti e la degli aerei per prevenire il rischio di diffusione dell'infezione Dengue. dunque, a fronte di numeri in crescita: l'epidemia di febbre

Febbre Dengue, scattano i controlli negli aeroporti italiani: cosa sta succedendo (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'Italia sta tenendo sotto controllo i contagi legati alla diffusione della Febbre Dengue. Ha messo in atto anche alcune strategie. C'è una nuova malattia infettiva che sta iniziando a preoccupare gli esperti. Si tratta della Febbre Dengue, conosciuta anche con il termine di 'Febbre rompiossa'. I casi, nell'ultimo anno, sono aumentati a dismisura. Si tratta di una patologia tipica dei paesi tropicali. L'Oms è alquanto teso per questa situazione. Scatta l'allarme negli aeroporti per la Febbre Dengue – cityrumors.itIl drastico aumento ha dato vita ad un campanello d'allarme che non può essere sottovalutato. Un po' come accadde durante l'epidemia da Covid-19, si è deciso di aumentare i controlli negli

Allarme Dengue: aeroporti veneti attendono linee-guida: È allarme Dengue nei porti e negli aeroporti del Veneto. Sono 30 i casi registrati in Regione da novembre 2023 ad oggi. Dopo i casi segnalati in Italia ed in altri due Paesi europei il ministero della ... Città di Castello, nuova ordinanza contro le zanzare: Il Comune di Città di Castello ha emanato una nuova ordinanza per arginare le zanzare. Il testo, predisposto dal Dipartimento di prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio controllo ... Gobbi (Irccs Negrar): “Dengue già in Italia, attenti a zanzara ‘Aegypti'”: Per fare chiarezza e fornire le giuste informazioni l'agenzia di stampa Dire ha raggiunto telefonicamente il Professor Federico Gobbi ...

