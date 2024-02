che si è preso pure il capoluogo e non solo, perdere anche Fano "perché " ha detto Marchegiani - non amministreremo giorno per e porremo fine alla politica del 'non far danni' assumendoci le

Fano E’ il giorno del neo presidente Guida (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente dell’Alma Salvatore Guida è a Fano per effettuare tutta una serie di colloqui in città e con gli organismi della società. Questa mattina Guida farà visita in municipio per incontrare il sindaco Massimo Seri e l’assessore allo sport Barbara Brunori, poi intorno a mezzogiorno incontrerà la stampa locale e nel pomeriggio vedrà lo staff tecnico, i giocatori e lo staff medico che da qualche giorno è ostacolato nello svolgimento del proprio lavoro dalla impossibilità di effettuare esami clinici e terapie visto che laboratori e cliniche mediche hanno sospeso le prestazioni in favore dei tesserati del Fano per ragioni economiche. E sarà proprio sulla questione finanziaria che il nuovo presidente del club di via Toscanini dovrà dare risposte ai ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildell’Alma Salvatoreè aper effettuare tutta una serie di colloqui in città e con gli organismi della società. Questa mattinafarà visita in municipio per incontrare il sindaco Massimo Seri e l’assessore allo sport Barbara Brunori, poi intorno a mezzoincontrerà la stampa locale e nel pomeriggio vedrà lo staff tecnico, i giocatori e lo staff medico che da qualcheè ostacolato nello svolgimento del proprio lavoro dalla impossibilità di effettuare esami clinici e terapie visto che laboratori e cliniche mediche hanno sospeso le prestazioni in favore dei tesserati delper ragioni economiche. E sarà proprio sulla questione finanziaria che il nuovodel club di via Toscanini dovrà dare risposte ai ...

