Fabio Formaggi trovato morto a Ferrara | ipotesi suicidio | era scomparso la sera di San Valentino

Ferrara, Fabio Formaggi trovato morto: era scomparso ed erano partite le ricerche per trovarlo: Aveva 31 anni, il corpo in un casolare alla periferia di Ferrara: speranze quando il cellulare aveva agganciato una cella telefonica, poi il ritrovamento ...

Fabio scomparso da mercoledì. Si cerca vicino all’ex distilleria: Fabio Formaggi, 28 anni, è scomparso da mercoledì a Ferrara. Le ricerche si concentrano nella zona di via Luigi Turchi. Le forze dell'ordine e i droni sono impegnati nelle ricerche.

Ferrara, ricerche in corso per giovane 31enne scomparso. L'appello dei familiari: Non si hanno notizie di Fabio Formaggi dal pomeriggio di mercoledì 14 febbraio mentre era alla guida di una Fiat Punto bianca ...