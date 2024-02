F1 | test Bahrain 2024 | calendario | programma | orari e tv

Christian Horner, la squadra prosegue spedita nella preparazione della vettura e ha già condotto il suo primo shakedown in quel di Silverstone che precede i tre giorni di test in Bahrain che si

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La nuova stagione di Formula 1 è ormai alle porte. Dal 21 al 23 febbraio le dieci squadre che parteciperanno al campionato sono chiamate a portare le loro monoposto in, dove si svolgeranno idi inizio anno. La tre giorni avrà inizio alle 8.00 italiane del 21 febbraio, per concludersi alle 17.00 del 23. Ogni giornata disarà divisa in due sessioni, con una pausa prevista attorno al mezzogiorno. L’evento sarà visibile in live su Sky Sport F1 e su NOW. SportFace.