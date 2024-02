F1 | Carlos Sainz ammette | “Sorpreso dall’arrivo di Hamilton ma voglio dare il massimo e ho testa solo al 2024”

Carlos Sainz sconvolto, Leclerc ammette: "Hamilton? Sapevo tutto"

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sta vivendo giornata decisamente particolari. Da un lato la concentrazione è già massima in visto della nuova stagione che scatterà tra due sole settimane. Dall’altra la notizia dell’arrivo di Lewisin Ferrari al suo posto a partire dal 2025 costringerà lo spagnolo a guardarsi attorno. Un mix di emozioni che ha raccontato a Marca. Il nativo di Madrid inizia raccontando come sta vivendo queste settimane. “È stato un precampionato più breve del solito, ma posso assicurarvi che ho ricaricato bene le batterie. Ho cambiato parecchio il mio modo di prepararmi. Ho un nuovo allenatore e ho iniziato con una nuova impostazione di allenamento. Quello che mi aspetto è che arrivino cambiamenti per poter affrontare il campionato il più preparato possibile”. Come si annuncia la nuova Ferrari SF-24? “La prima cosa che posso dire ...

