Ex gulag e ora le torture al gelo | l' incubo del Lupo polare dove è morto Navalny

(Di venerdì 16 febbraio 2024) «», così viene chiamata la colonia penale a regime speciale Ik-3 in cui Alexeyera arrivato il 23 dicembre scorso, dopo essere scomparso per 19 giorni, come previsto dal protocollo non scritto degli abusi previsti fin dai tempi degli zar per i detenuti politici in Russia, un lungo, tortuoso e segreto trasferimento noto come 'etap'. Aperto nel 1961prima si trovava undi epoca staliniana, Ik-3 è uno dei centri detentivi più remoti e inaccessibili del Paese, duemila chilometri a nordest di Mosca, in cui sono detenute più di mille persone, fra cui serial killer, stupratori, pedofili, pluri condannati, comunque persone che scontano pene di 20 anni o più o detenuti di alto profilo politico come lo era stato Platon Lebedev, ex partner in affari di Mikhail Khodorkovsky che vi ...