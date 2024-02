" L'Eurovision Song Contest è un evento musicale apolitico e una Non è una gara tra governi ", ha dichiarato in una nota il hanno esaminato l'elenco dei partecipanti per il concorso del 2024 e

Eurovision 2024, non c'è spazio per La noia: il suo destino è scritto (Di venerdì 16 febbraio 2024) Eurovision 2024, è già scritto quello che accadrà a Malmo, in Svezia, nel mese di maggio: grandissima sorpresa, altro che noia. Ci ha fatti ridere e piangere, ci ha fatti ballare ma pure singhiozzare in religioso silenzio. Angelina Mango ha portato sul palco con sé, al Festival di Sanremo, un bagaglio pieno zeppo delle emozioni più disparate. Tristezza e allegria, nostalgia e voglia di vivere. Ed era pressoché impossibile che il pubblico italiano non venisse risucchiato da questo vortice di energia. Il palco dell'edizione 2023 dell'Eurovision (AnsaFoto) – ilveggente.itHa quindi rallegrato tutti, il giorno dopo che ha vinto la kermesse dedicata alla musica italiana, scoprire che sarebbe stata lei a rappresentare il Bel Paese in occasione dell'Eurovision Song Contest. Quando le è stata ...

