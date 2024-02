niente e che non rispecchia la grande tradizione spagnola" Anche ecco perché Mentre a Sanremo 2024 infuriava la polemica sulle che seleziona per la Spagna il partecipante nazionale all'Eurovision

Eurovision 2024, anche Malgioglio contro il brano spagnolo ‘Zorra’ (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il paroliere ed ex conduttore dell'Eurofestival: "Un brano che non sa di niente e che non rispecchia la grande tradizione spagnola" anche Cristiano Malgioglio stronca il brano spagnolo 'Zorra'. "Al di là della parola del titolo - dice all'Adnkronos - il pezzo non rispecchia per niente la grande tradizione spagnola, che io amo moltissimo". 'Zorra' Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il paroliere ed ex conduttore dell'Eurofestival: "Unche non sa di niente e che non rispecchia la grande tradizione spagnola"Cristianostronca il'Zorra'. "Al di là della parola del titolo - dice all'Adnkronos - il pezzo non rispecchia per niente la grande tradizione spagnola, che io amo moltissimo". 'Zorra'

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza