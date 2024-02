Europei di Lotta | Enrica Rinaldi è bronzo nei 76 kg | fa bis in carriera

Bronzo per la faentina Enrica Rinaldi ai Campionati Europei di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest. La Rinaldi è salita sul podio nella categoria da 76 Kg, andando così a bissare il terzo posto ottenuto nel 2022 a

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bucarest – Un altro grandemondiale si aggiunge alla bacheca della Nazionale Italiana di. Agli, in svolgimento a Bucarest, arriva la medaglia didi. E’ sua la splendida vittoria sulla lituana Kamile Gaucaite con il risultato di 5-2. Latrice azzurra ha così conquistato la sua seconda medaglia continentale senior nei 76 kg, dopo ildi Budapest 2022. Oggi ancora in gara, gli Azzurri. La gara del ripescaggio di Aurora Russo, ma anche il debutto dellalibera maschile con Gianluca Talamo (70kg), Frank Chamizo (79kg) e Benjamin Honis (97kg). Il racconto delle gare – fijlkam.it Tra le altre azzurre in gara impegnate nelle eliminatorie, invece, da segnalare il ripescaggio di Aurora ...

Quarta giornata molto positiva sul fronte italiano ai Campionati Europei 2024 di Lotta , in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania) fino a ... (oasport)

Arriva una splendida medaglia di bronzo per l’Italia agli Europei 2024 di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest . A portarla a casa è Enrica ... (sportface)

Morte Navalny, Tajani: "Sempre a fianco di chi lotta per democrazia": "Il Governo sarà sempre a fianco di chi lotta per la democrazia, per la libertà di pensiero e per i diritti inalienabili di ogni essere umano. Sono molto colpito dalla morte di Alexey Navalny dopo ...

Dopo 80 anni i “pellets” in plastica fluttuano levigati dal mare: si allerta la Commissione Europea: Si vedono nei porti e nelle spiagge le palline prodotte da fonti fossili nei decenni passati. Greenpeace analizza i dati e l’Europa monitora il fenomeno, ma, oltre ai controlli dell’associazione dei p ...

Navalny è morto in prigione nell’inferno di Vorkuta: per l’Unione Europea “Il regime russo l’unico responsabile”: Ne abbiamo parlato precedentemente: Navalny è morto in prigione. Del resto, anche escludendo al momento ogni teoria su ...