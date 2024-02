contro la PAC e le scelte europee sul Green Deal, le cui la reintroduzione dell'IRPEF agricola ( abolita dal governo Renzi) destinati alla sua attuazione e ridotti dalla maggioranza a soli 15

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Italia Viva si presenterà sola alle? "Penso chesia andata così. In Renew Europe sono tutti d'accordo a fare una lista unitaria tranne Calenda, che lo ripete in continuazione. Io dico soltanto se non la volete fare,per sé". Così Matteoa Tagadà su La7.

Carlo Calenda Apre ai radicali ma con riserve. E non si lascia pregare per attaccare dem e 5Stelle, con il loro problemi. “La Bonino fa due ... (secoloditalia)

Dieci mesi dopo essere entrato in carica come direttore editoriale, il leader di Italia Viva cederà a inizio marzo il suo testimone giornalistico ad ... (ilgiornale)

Dal 1 marzo Matteo Renzi lascerà la direzione de Il Riformista per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale per le elezioni europee , che lo ... (ilfoglio)

Europee: Renzi, ‘soli Ormai credo di sì, ognuno per sè’: Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Italia Viva si presenterà sola alle europee “Penso che ormai sia andata così. In Renew Europe sono tutti d’accordo a fare una lista unitaria tranne Calenda, che lo ripete ...

Il treno di Salvini è in ritardo, Renzi: “Troppi cantieri fermi”: Le scintille dei treni che frenano, magari per una fermata improvvisa, e quelle parlamentari: ieri in Senato le due ...

Europee, stretta sulla raccolta firme. Tedesco (AP): “Vogliono far fuori Bandecchi per legge, roba da regimi autocratici”: Davide Tedesco, portavoce di Alternativa Popolare, ha parlato dell’emendamento in discussione al Senato che introdurrebbe nuove norme sulla raccolta delle firme per presentare le liste alle europee, a ...