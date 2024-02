Europa League | Milan-Rennes 3-0 | i rossoneri ipotecano il passaggio del turno

Il match Tutto facile per il Milan a San Siro contro il Rennes nell'andata del playoff di Europa League. I rossoneri si impongono 3 - 0, un punteggio che mette al sicuro i ragazzi di Pioli in vista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024)o, 15 febbraio 2024 – La musichetta prepartita non è quella della Champions, ma ilquando sente la brezza d’riesce sempre e comunque a dare il meglio di sé: ne sa qualcosa anche il, reduce da otto vittorie di fila tra i confini del campionato ma crollato sotto i colpi degli uomini di Pioli, capaci di imporsi con un perentorio 3-0 che di fatto mette un’importante ipoteca sul match di ritorno in programma a Rohazon Park tra una settimana, il quale vale ilai quarti di finale di. Spinto dal tifo di San Siro, ilha vinto e convinto, prendendo in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute di gara e passando in vantaggio al 31’ con l’incornata di Loftus-Cheek, protagonista assoluto della serata e ...