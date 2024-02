Europa League | Milan con un piede agli ottavi | ecco le possibili avversarie

Dopo 470 giorni un giocatore del Milan è tornato a segnare due gol in Europa. La doppietta di Loftus - Cheek contro il Rennes è la ventesima rossonera in competizioni internazionali dal 2007 a oggi: un lungo elenco con nomi di

Il Milan vince per 3-0 contro il Rennes. I rossoneri ipotecano il passaggio del turno in Europa League . Protagonisti Loftus-Cheek e Leao (pianetamilan)

Il midweek delle coppe europee si chiude con le vittorie di Milan e Lazio e con il pareggio della Roma in casa del Feyenoord. Bilancio più... (calciomercato)

Sensazioni positive per le italiane dopo il primo round degli spareggi di Europa League . Il Milan ha piegato con un netto 3-0 il Rennes, ipotecando... (calciomercato)

Milan-Rennes 3-0. Loftus-Cheek è l'MVP della partita. È stato Ruben il più votato dopo il 3-0 rossonero in Europa League (pianetamilan)

Roma, l'Europa è casa di Lukaku: che numeri per il belga: L'Europa League è casa di Romelu Lukaku che ha segnato il gol dei giallorossi nell'ultima partita contro il Feyenoord (finita 1-1). Il belga è tornato al gol dopo 26 giorni, ha segnato 16 gol in ...

EUROPA LEAGUE - Quote da titolo per le italiane: Milan sul podio dei bookmaker, subito dietro Atalanta e Roma: Sensazioni positive per le italiane dopo il primo round degli spareggi di Europa League. Il Milan ha piegato con un netto 3-0 il Rennes, ipotecando la qualificazione agli ottavi e lanciando un chiaro ...

Champions League| L'Italia è vicina ad aggiudicarsi un'altra squadra nella competizione: La prossima stagione della Champions League potrebbe dare la possibilità di una partecipazione a cinque squadre italiane, grazie ...