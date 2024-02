Eurochocolate | per gli organizzatori 75mila presenze

un romantico cioccolatino ispirato al simbolo dell'amore per "Eurochocolate Avellino - ha affermato Iginio Massari - rappresenta proseguiranno all'insegna della dolcezza gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMolte persone che la settimana scorsa hanno dovuto rinunciare, causa mal tempo, a raggiungere Avellino per la prima edizione dipotranno rifarsi in questo week end grazie a un cielo sereno e a temperature più miti. La decisione di prolungare la manifestazione fino a Domenica 18 Febbraio è stata fin da subito accolta con grande favore dai chocolovers. Ecco allora che la complessa macchina organizzativa si è rimessa subito in moto riprogrammando la totalità degli eventi già presenti nella prima fase. “Oggi siamo in grado – dichiara Eugenio Guarducci Presidente di– di tracciare un primo bilancio relativo alla prima fase della manifestazione anche grazie a un sondaggio tra i visitatori che andrà avanti nei prossimi giorni”. Il sondaggio è stato effettuato presso L’Italia del Cioccolato attraverso ...