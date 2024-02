Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi venerdì 16 febbraio 2024

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, in provincia di Enna, grazie al gioco del 10eLotto sono stati invece vinti 20.000 euro grazie a un "8 Doppio Oro" in un'estrazione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 febbraio 2024)e 10e: idi1616, alle ore 20 va in scena l’delnumero 27 dele del 10e. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’dele del 10ein programma, 16, alle ore 20 in punto. Ecco idell’ultimadelruota per ruota: ESTRAZIONI DEL...