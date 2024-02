Esselunga | Oggi i supermercati di Firenze chiusi per lutto

Il video promozionale della catena di supermercati sta già Tra gli altri, sulla strategia di marketing di Esselunga si è espressa quindi oggi vado alla Coop', ha concluso.

(Di venerdì 16 febbraio 2024)della catena, 16 febbraio, nel pomeriggio. La decisione è stata presa dopo l'incidente avvenuto in via Mariti. C'è stato un crollo nel cantiere per la costruzione di un nuovo punto venditae almeno due persone sono morte anche se si teme un...

supermercati della catena Esselunga chiusi a Firenze oggi, 16 febbraio, nel pomeriggio. La decisione è stata presa dopo l'incidente avvenuto in via ... ()

Crollo Firenze, Esselunga: “Cantiere era in appalto, a disposizione di autorità”: "Il cantiere in costruzione era affidato in appalto a una società terza e siamo a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto ...

Tragedia di Firenze, Esselunga: “Siamo sconvolti. A disposizione delle autorità”: Le parole di Marina Caprotti per il gravissimo incidente sul lavoro accaduto nel capoluogo toscano. Il cantiere era affidato a una società terza ...

Firenze: tre operai morti per crollo di un pilone nel cantiere Esselunga. Tre estratti vivi. Si cercano dispersi: FIRENZE – Crollo stamani, 16 febbraio 2024, nel cantiere che deve costruire un supermercato della catena Esselunga: il bilancio attuale parla di 3 operai morti e 3 estratti vivi dalle squadre dei ...