Esselunga internalizza 2mila lavoratori della logistica dopo l’inchiesta sui contratti d’appalto fittizi per la fornitura di manodopera

Esselunga cambia strategia e si lancia (anche) nell'ambito della logistica Giunge a compimento la prima fase del processo di internalizzazione avviato da Esselunga nel mese di dicembre 2023. A partire dal 19 febbraio 2024 l'azienda assumerà, senza periodo di prova, il personale attualmente in forza presso le ben nove diverse società appaltatrici

Crollo in un supermercato Esselunga in costruzione: alcuni operai morti. Caprotti: "Chiusi gli store di Firenze per lutto": I soccorritori sono a lavoro Non erano ancora le 9 quando, in via Mariti a Firenze, è avvenuto un crollo nel cantiere per la costruzione del nuovo store Esselunga. Nell'incidente sono morti almeno due ...

Esselunga internalizza il servizio della consegna a domicilio e assume 2mila lavoratori: Esselunga e i sindacati di categoria sul programma di internalizzazione dell’e-commerce che coinvolge circa 2.000 lavoratori. La catena di supermercati si lancia così nei servizi di logistica ...

Esselunga internalizza l’e-commerce, assunzione per 100 lavoratori romani: Coinvolti duemila lavoratori in tutta Italia, sono quelli che si occupano del processo di prelievo e raggruppamento della merce dal magazzino per gli ordini dei clienti o della produzione. Dell'Orefic ...