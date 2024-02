È il terribile bilancio del crollo verificatosi ieri mattina alle 8.52 in via Giovan Filippo Mariti, alla periferia nord della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga nell'

Esselunga di via Mariti, ecco il maxi progetto del supermercato dove è avvenuto il tragico crollo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – Un supermercato esteso, un grane giardino pubblico con alberi e arredi vari. E un maxi parcheggio per i clienti. Così è stato concepito il progetto della nuova Esselunga di via Mariti. Un supermercato a cavallo tra i quartieri di Rifredi e Novoli. E’ in questo cantiere che è avvenuto il tragico cedimento di una maxi trave in cemento che ha travolto otto operai. Tre, feriti, sono in ospedale a Careggi. Per altri cinque ogni speranza è vana, dopo il recupero di tre corpi mentre, nella serata di venerdì, due erano ancora dispersi. C’è un’indagine della procura e adesso il cantiere è sequestrato. Lavori sospesi dunque per le indagini che formulano le accuse al momento senza indagati di omicidio colposo ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – Unesteso, un grane giardino pubblico con alberi e arredi vari. E unparcheggio per i clienti. Così è stato concepito ildella nuovadi via. Una cavallo tra i quartieri di Rifredi e Novoli. E’ in questo cantiere che èilcedimento di unatrave in cemento che ha travolto otto operai. Tre, feriti, sono in ospedale a Careggi. Per altri cinque ogni speranza è vana, dopo il recupero di tre corpi mentre, nella serata di venerdì, due erano ancora dispersi. C’è un’indagine della procura e adesso il cantiere è sequestrato. Lavori sospesi dunque per le indagini che formulano le accuse al momento senza indagati di omicidio colposo ...

