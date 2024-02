'Perché no, è una possibilità. La prima cosa è adattarti alle L'ipotesi Napoli (Mazzarri è tornato per traghettare dopo l'esonero Juventus (dove non è per nulla scontato l'addio di Max Allegri (

Esonero Allegri: perché è da cacciare dalla Juve, Nati per vincere spiega tutto (Di venerdì 16 febbraio 2024) Esonero Allegri: il tecnico della Juventus continua ad essere bersagliato dalla critica e dai tifosi. perché è da cacciare dalla Juve: lo youtuber Nati, tifosissimo bianconero, spiega tutto. Un punto in tre partite, gioco poco convincente, scontro diretto perso contro l’Inter e tanti dubbi sul futuro, nonostante le recenti dichiarazioni di Giuntoli che gli danno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi tutta la notizia su sportnews.eu (Di venerdì 16 febbraio 2024): il tecnico dellantus continua ad essere bersagliatocritica e dai tifosi.è da: lo youtuber, tifosissimo bianconero,. Un punto in tre partite, gioco poco convincente, scontro diretto perso contro l’Inter e tanti dubbi sul futuro, nonostante le recenti dichiarazioni di Giuntoli che gli danno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

