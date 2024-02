ESCLUSIVA IN – Biasin | «Inter | con la Salernitana servirà pazienza! Rinnovi? Nessuna fretta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Fabrizio, giornalista di Libero, ha parlato inai microfoni di-News.it. L’in campo questa sera contro la. L’ottavo di finale con l’Atletico Madrid. Idi Lautaro Martinez e Barella. Questo e tanto altro nell’vista al noto giornalista Questa sera l’in campo con la, con Inzaghi che non dovrebbe fare un grosso turnover. È la mossa giusta? Io credo che ogni decisione dell’allenatore, in particolare quest’anno, vada sottoscritta. Fino ad ora non ha sbagliato quasi niente, la formazione è fatta. Giocano praticamente i titolari con de Vrij al posto di Acerbi infortunato, i due esterni che cambiano, Carlos Augusto a sinistra al posto di Dimarco e Dumfries che torna titolare ...