Escalation furti in villa | a Castelvenere ronde dei giovani per pattigliare il territorio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da questa sera una ventina di, divisi per gruppi e turni, “pattuglieranno” ildi, dove da qualche settimana si sono registrati diversiin. Obiettivo, segnalare alle forze dell’ordine movimenti o individui sospetti. Solo nella serata di ieri sconosciuti malviventi hanno “visitato” altre tre abitazioni razziando tutto ciò che hanno trovato. I ladri, nonostante il potenziamento dei controlli di polizia e carabinieri, continuano ad agire. Il sindaco Alessandro Di Santo, d’intesa con il comandante della Polizia Municipale Antonella Scetta, già da qualche giorno, ha anche chiesto ai vigili di intensificare i controlli affiancando le forze dell’ordine. “Nonostante ciò – dice il sindaco Di Santo – questa banda continua a far ...

