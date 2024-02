Eredità Migliorini I quadri all’asta a favore del Comune

Dopo i gioielli saranno venduti all'asta anche gli arredi e i quadri della casa della famiglia Migliorini, lasciati in eredità al Comune dalla signora Marisa, cittadina di Antella scomparsa nell'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il ritratto di Marisarimarrà per sempre in una posizione ben visibile sulle pareti del palazzo comunale di Bagno a Ripoli. Ilha voluto tenere per sé ed esporre l’opera daiche erano di proprietà della signora. Deceduta nell’agosto del 2021 a 96 anni, la signora ha lasciato tutto ciò che aveva alripolese. Dopo aver perso il marito Attilio Selvi e il figlio Stefano, scomparso prematuramente, la signora Marisa, andandosene ha deciso un ultimo grande atto di amore verso la terra dove è vissuta tanti anni: ha nominato ilcome suo unico erede, donandogli settecentomila euro tra fondi e titoli di Stato, una splendida villa ad Antella dal valore importante, un terreno che si trova all’interno di una riserva naturale sull’isola di Ibiza, gioielli, mobili, ...