Eredità Agnelli | trovato tesoro nei conti all’estero su indicazionidi Margherita Agnelli

della vicenda Tutto ebbe origine alla morte di Gianni Agnelli, quando all'apertura del testamento fu estromessa dall'eredità Nel 2004 fu trovato un accordo transattivo, con cui Margherita rinunciò

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Confinuano le ricerche nell’ambito di un’indagine per violazioni fiscali guidata dalla Procura di Torino. Al centro dell’attenzione vi sono il presidente di Stellantis, John Elkann, il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs von Grünigen, individuati in connessione con la scoperta di mezzo miliardo di euro inesteri. L’indagine trae origine da un esposto di, madre di Elkann, svelando una rete di società offshore e manovre fiscali elusorie. Il Fatto Quotidiano riporta che la scoperta è avvenuta a seguito di perquisizioni in una villa di Torino, legata alla filiale italiana di una banca privata svizzera. Questo ritrovamento apre uno squarcio su una pratica di gestione patrimoniale che aggira le maglie del fisco italiano, coinvolgendo anche società con sede nelle ...