Eredità Agnelli | ecco per chi combatte Margherita Chi sono i suoi cinque figli di secondo letto de Pahlen

Ecco perché i magistrati, con i sequestri di una settimana fa, rispetto alla gestione del patrimonio della famiglia Agnelli, produttivi di reddito, derivanti dall'eredità del Senatore" e "

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 16 febbraio 2024)per icontro i. Sembra un controsenso ma così non è. Infatti, laa dell'Avvocato, oltre ad essere mamma dei celebri John, Lapo e Ginevra Elkann, ha anche un'altra famiglia, quella frutto del suomatrimonio con Serge de, con cui ha avuto altri: Maria, Peter, Tatiana, Sofia e Anna., nella causa contro gli eredi, per ottenere la sua parte del patrimonio lasciato da Gianni, si batte per loro. Da qui il comunicato deilegali dei giorni scorsi: "La volontà diè di assicurare un trattamento equo a tutti i ...