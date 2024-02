Eredità Agnelli | caccia ai soldi nei paradisi fiscali

Da queste integrazioni - come è annotato nel decreto di perquisizione della procura di Torino nell'ambito della vicenda sull'eredità Agnelli - emerge la "presenza di redditi tramite Cfc, cioè

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Puntano anche «all'effettiva destinazione delle disponibilità finanziarie emerse dall'attività di discovery a carico di Marella Caracciolo, non rendicontati nella massa ereditaria» e «all'individuazione degli effettivi beneficiari di tali disponibilità con conseguenti ipotesi evasive ulteriori rispetto a quelle contestate» oltre che alla «permanenza sul territorio nazionale della de cuius» le indagini dei pm torinesi sull'di Marella, vedova dell'avvocato Giovanni, avviate a seguito dell'esposto presentato dalla figlia Margherita, nel quale descrive «condotte poste in essere da alcuni soggetti volte a creare l'apparenza di una residenza, in realtà fittizia, in Svizzera» della madre deceduta a Torino il 23 febbraio 2019. È quanto si legge nel decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi.Richiamando ...