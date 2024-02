Enrico Mentana smentisce passaggio a Discovery | perché resta a La7

è stato pubblicato in esclusiva dal Tg La7 diretto da Enrico è stato pubblicato in esclusiva dal Tg La7 diretto da Enrico Mentana . Ma la sentenza smentisce: 'Lei fermò le violenze' Salis, che si è

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 16 febbraio 2024)passa a? No. Il giornalista ha smentito categoricamente il retroscena lanciato da TvBlog in merito alla sua migrazione da La7 al NOVE: "Non ho mai avuto nessun contatto con dirigenti di, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni". Cosa aveva detto la testata? Il volto iconico del giornalismo italiano avrebbe ricevuto un'offerta da parte del gruppo, il quale sarebbe interessato a portarlo a bordo per guidare nuove iniziative editoriali nel campo delle news. Ilpotenziale apotrebbe rappresentare un momento significativo per la sua carriera, soprattutto alla luce del suo imminente settantesimo compleanno nel 2025. L'offerta sembrerebbe comprendere la ...