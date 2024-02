della Bce non è voluto entrare nel merito delle prossime elezioni Bce non è voluto entrare nel merito delle prossime elezioni Usa ha aggiunto l'ex premier italiano per il quale "deve esserci un

Elezioni USA, quale impatto sulla politica monetaria? (Di venerdì 16 febbraio 2024) Riflettori puntati sulle Elezioni Usa di novembre con un interrogativo che serpeggia: quali impatti avranno sulla politica monetaria? Xiao Cui, Senior Economist di Pictet Wealth Management. spiega che sono due le percezioni più comuni da parte degli investitori. Elezioni Usa, quali impatti su politica monetaria? La Fed cercherà di anticipare i tagli dei tassi per evitare un cambio di politica monetaria troppo a ridosso delle Elezioni di novembre, che potrebbe apparire politico La Fed è orientata ad allentare la politica monetaria più del solito quest'anno per aiutare il presidente in carica. Nessuna delle due affermazioni – sottolinea l'esperto – "è infondata e la Fed è già finita ...

