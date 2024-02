Elezioni comunali | Poli Bortone verso la candidatura a Lecce | non ci sono ancora decisioni ufficiali Neanche per Bari Ieri data per certa

la candidatura del centrodestra per le elezioni comunali leccesi borsino indica in risalita rapida le quotazioni di Adriana Poli

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo le indiscrezioni di stampa che volevamo Adrianaquale candidel centrodestra alle prossimedi, arriva una nota ufficiale in cui si rimanda la fumata bianca. ” I segretari regionali dei partiti di centrodestra on Marcello Gemmato (FDI), on Mauro D’Attis (FI), sen Roberto Marti (Lega), Luigi Morgante (Noi Moderati), Tanino Brattoli (Udc), Luigi De Mucci (NPSI) e Pierpaolo Signore (MRS) precisano che oggi non si è riunito il tavolotico, nazionale o regionale, del centrodestra per l’individuazione dei candidati sindaco, in particolare delle città di”. ”Con ogni probabilità le riunioni si terranno, con tutta la coalizione, la prossima settimana per l’indicazione di coloro che ...