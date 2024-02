Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Angelina Mango all’Eurovision | “Che figura di mer*a”

Elenoire Ferruzzi non ha proprio peli sulla lingua e, attraverso i suoi profili social , specie su Twitter, spesso commenta ciò che vede in ... (leggo)

Elenoire Ferruzzi nei giorni scorsi è tornata più volte virale con i suoi tweet da mean girl sia attaccando i gieffini, sia Elodie . Nel dettaglio, ... (biccy)

Elenoire Ferruzzi nel corso di queste settimane si è più volte divertita a commentare in maniera pungente il Grande Fratello e nel suo mirino c’è ... (biccy)

Elenoire Ferruzzi senza freni su Perla Vatiero . L'ex gieffina vip non è riuscita ad astenersi dalle critiche ed ha pubblicato dei tweet su X ... (leggo)

Era il 2021 quando Elenoire Ferruzzi su Twitter, commentando in diretta il Grande Fratello Vip, aveva espresso un giudizio pungente su Sonia ... (biccy)

Rose Villain ha annunciato che aprirà i concerti dei Coldplay a Roma nell’estate del 2024. Ecco le sue parole: Rose Villain ha annunciato che aprirà i concerti dei Coldplay a Roma nell’estate del 2024. Ecco le sue parole In queste ultime ore Rose Villain ha annunciato sui propri spazi social, a poca distanza ...

“L’ho fatto”. Sonia Bruganelli prepara il ritorno in tv e lascia tutti senza parole: In breve tempo sotto al post si sono accumulati numerosi commenti, compreso quello di Elenoire Ferruzzi, ex gieffina proprio di una delle edizioni della Bruganelli, che l’aveva sbeffeggiata proprio ...

Sonia Bruganelli si fa rimuovere il neo sul labbro: la foto dopo l’intervento: Sonia Bruganelli si fa rimuovere il neo sul labbro e si prepara a fare il suo ritorno in televisione all'Isola dei ...