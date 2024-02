Einstein e la bomba | la recensione | l' implosione di un racconto umano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladie la: il docu-film disponibile su Netflix viene depotenziato in unblando e didascalico, incapace di sfruttare al meglio l'accostamento di filmati d'epoca e la loro ricostruzione cinematografica. A volte basta un film, una serie tv, una kermesse musicale a smuovere qualcosa all'interno degli spettatori. Un tema trattato che si fa catalizzatore di interesse, turbo generante di una nuova sensibilità verso un argomento che pareva essersi perduto sotto strati di polvere e incuranza. Così è stato per l'impatto mediatico causato dal fenomeno Oppenheimer. Il film di Christopher Nolan ha infatti riacceso una curiosità prima latente verso non solo il proprio protagonista, ma su tutto quel processo che ha portato alla distruzione di Hiroshima e Nagasaki. Un successo, collegato ad altre ...