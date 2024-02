Ecoservice Srl Carrara | Un Modello di Eccellenza e Qualità Certificata nel Settore dei Trasporti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) - La sede diSrlSrl, azienda leader neldeie della logistica, è orgogliosa di annunciare il raggiungimento di un traguardo significativo nel suo impegno per lae l'. L'azienda ha ottenuto una serie di prestigiose certificazioni internazionali, che includono ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA8000, ISO 37001, ISO 39001 e la registrazione EMAS, dimostrando il suo impegno costante per la, la sicurezza, l'etica e l'anticorruzione., 16.02.2024 - Queste certificazioni sono il risultato di un impegno ininterrotto per l'in tutti gli aspetti dell'operatività aziendale. "Questi riconoscimenti sono una testimonianza del nostro impegno per offrire servizi di altissima, garantendo al contempo la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e l'integrità etica in ogni nostra azione," afferma l'azienda. "Siamo fieri di essere riconosciuti come un punto di riferimento nelper la nostra dedizione allae all'innovazione." La certificazione ISO 9001 sottolinea l'attenzione dialladei servizi offerti, mentre ISO 14001 e la registrazione EMAS evidenziano l'impegno per la gestione ambientale. ISO 45001 conferma l'attenzione dell'azienda alla salute e alla sicurezza sul lavoro, e SA8000 riflette l'alto standard etico e sociale adottato. Inoltre, ISO 37001 e ISO 39001 dimostrano rispettivamente l'impegno dell'azienda nella lotta contro la corruzione e nella sicurezza stradale. Queste certificazioni non solo rafforzano la posizione diSrl come leader nel, ma offrono anche ai clienti e ai partner la sicurezza di collaborare con un'azienda che pone lae l'integrità al primo posto. Per maggiori informazioni Sito web: http://www.-srl.it/