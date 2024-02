Ecdc | casi morbillo in aumento in Ue | 7 morti a inizio anno

I decessi in Romania e Irlanda, la copertura vaccinale 'non ottimale'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l', prevede che idicontinuerad aumentare nell'Ue e nello Spazio economico europeo nei prossimi mesi a causa della copertura vaccinale non ottimale, dell'elevata probabilità di importazione da aree ad alta circolazione, e del fatto che i prossimi mesi rappresentano il picco stagionale. Nel 2023, sono stati segnalati all'2.361, per oltre il 74% in Romania. Tra gennaio efebbraio è aumentato il numero di Paesi che hsegnalatodi, e in due Paesi sono stati segnalati sette decessi: Romania (6) e Irlanda (1).