Ecco i nuovi presidi termali turistici aperti anche di sera | la rivoluzione delle vacanze

Ecco le sue parole: 'Il risultato è al di là delle nostre Per valutare questo risultato le fornisco un dato: i nuovi quadriennali L'associazione presidi di Roma ha fatto una stima: 350mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bologna, 16 febbraio 2024 – Siamo di fronte ad unanella dimensioneall’insegna dello star bene. Il Gruppo Monti Salute Più lancia treall’avanguardia capaci di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta, dall’esplorazione del territorio alla remise-en-forme. Beautiful woman swimming in a swimming pool with steam. Il 2024 si preannuncia un anno molto importante per il settore del turismo e l’Italia si riconferma unamete predilette dai viaggiatori di tutto il globo. Nello specifico, la voglia di viaggiare è aumentata, in modo consapevole e attento verso l’ambiente, maverso se stessi, come dimostra la crescita del turismo legato al benessere. Continuano inoltre a crescere il turismo ...