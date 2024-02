Ecco cosa rimane di quel tempo, delle radici italiane di una la Sebastiani Rieti, dove in quel periodo crescevano giovani come interezza lo sfondo nel quale la sua passione per il gioco era nata

"Ecco come è nata la mia ’Drama Queen’" (Di venerdì 16 febbraio 2024) di Alessandro Mambelli Dissacrante e ironica, Laura Formenti arriva a Forlì col suo tour ’Drama Queen’, che racconta "sogni visti come fallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori… quale amori?!". Lo show fa parte della rassegna San Luigi comedy Night, e si svolgerà questa sera alle 21 al San Luigi (biglietti su www.liveticket.it/salasanluigiforli). Formenti, lei è una delle stand up comedian più apprezzate d’Italia, come è arrivata la vocazione per la comicità? "Un po’ per caso. Passando attraverso la recitazione e il teatro di strada ho iniziato a lavorare su pezzi comici in coppia con un’altra ragazza. Solo successivamente, rimasta sola, sono stata quasi costretta ad approcciarmi ai monologhi". E ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di venerdì 16 febbraio 2024) di Alessandro Mambelli Dissacrante e ironica, Laura Formenti arriva a Forlì col suo tour, che racconta "sogni vistifallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori… quale amori?!". Lo show fa parte della rassegna San Luigidy Night, e si svolgerà questa sera alle 21 al San Luigi (biglietti su www.liveticket.it/salasanluigiforli). Formenti, lei è una delle stand updian più apprezzate d’Italia,è arrivata la vocazione per la comicità? "Un po’ per caso. Passando attraverso la recitazione e il teatro di strada ho iniziato a lavorare su pezzi comici in coppia con un’altra ragazza. Solo successivamente, rimasta sola, sono stata quasi costretta ad approcciarmi ai monologhi". E ...

