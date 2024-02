Ecco come ci truccheremo questa primavera | spoiler dalle prime collezioni makeup in arrivo in profumeria

spaccato di come ci truccheremo ogni stagione. Doe Eyes , Siren Eyes , Sleepy Eyes e Rockstar Girlfriend sono quelle al momento più cliccate, ma si sa che presto se ne aggiungeranno altre. Ecco come

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un rosa romantico, giocoso, sempre pieno di eleganza, unito a colori pastello e nuance sideraliil platino e l’argento:le nuance protagoniste delletrucco2024, da Dior a Chanel passando per essence e Diego dalla Palma. Così il make up si accende della sfumatura romantica e “vitale” per eccellenza, che risveglia l’incarnato, e bagliori dati da texture ultra-tecnologiche fatte di perle soft-focus e doppi riflessi cromati. Il risultato è una sensualità d’altri tempi, fresca e luminosa, che ringiovanisce e sta bene a tutte. ...