“È triste | guardate e rendetevi conto” Grande Fratello | cosa è successo a Beatrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Momento delicatissimo alper. In questi giorni è finita nuovamente e pesantemente nel mirino degli altri concorrenti, quindi ha manifestato tutta la sua sofferenza per una vita in casa non più sostenibile. Si è chiusa nella suazza e ha anche rivelato che “sta cercando di non morire”, visto che ormai il clima nel reality show è diventato terribile. Adesso alcuni utenti sono riusciti a registrare un momento sicuramente più significativo alha compiuto dei gesti che hanno lasciato senza parole i suoi fan, anche se non sono mancate critiche da parte degli internauti che invece non la sopportano. Andiamo a scoprire insiemeè accaduto nelle ultime ore nella trasmissione di Canale 5. Leggi ...