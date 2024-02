È stato Putin a ucciderlo | Navalny | la rivelazione di Khodorkovsky

persecuzioni del regime putiniano e dai tentativi di ucciderlo: l' ma volle lo stesso sfidare Putin tornando da Berlino a Mosca. Il era il mantra della propaganda di Stato. I media si accanirono

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Per il dissidente russo Mikhail"il responsabile della morte diè certamente Vladimir". Lo dichiara in un'intervista realizzata oggi 16 febbraio da Monica Maggioni che andrà in onda in versione integrale domenica pomeriggio alle 14:30 nel programma In mezz'ora su Raitre di cui una breve anticipazione è andato in onda nell'edizione del Tg1 delle 20 di oggi. "Se il leader di un Paese prima avvelena il suo avversario e poi lo rinchiude e poi lo spedisce all'estremo nord e improvvisamente il suo avversario muore dopo essere apparso il giorno prima in tribunale come un uomo in perfetta salute la versione per cui tutto è avvenuto per puro caso e non c'è nessuno da incolpare non ha alcun diritto di esistere".