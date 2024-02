E’ morto per shock emorragico l’uomo aggredito dai rottweiler | morsi su collo | viso e avambracci

Leggi anche Ucciso da rottweiler a Roma, 39enne morto per shock emorragico

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E’per unoPaolo Pasqualini, il 39enne sbranato da trementre faceva jogging domenica mattina nel bosco di Manziana, vicino Roma. E’ quanto emerso dall’autopsia svolta questa mattina presso il dipartimento di medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma come disposto dalla Procura di Civitavecchia. Numerose le ferite mortali riscontrate dai medici legali sul corpo, e in particolare sul, sule suglinel tentativo del trentanovenne di difendersi dall’aggressione dei tre cani. Un’ulteriore lacerazione è stata riscontrata su una gamba. Nel procedimento, per l’ipotesi di omicidio colposo, sono indagati i due proprietari dei cani. L’ipotesi di reato con la quale la procura di Civitavecchia ha iscritto nel ...