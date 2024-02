È morto l’oppositore russo Aleksej Navalnyj

Russia: Navalny morto in carcere, 'si è sentito male' L'oppositore russo, Aleksei Navalny, 47 anni, e' morto nella colonia penale n. 3 dell'Okrug autonomo di Yamalo - Nenets, ha riferito il

Per il Cremlino le cause sarebbero ignote Alexei Navalny , oppositore di Putin è Morto oggi, 16 febbraio, in carcere . Stavo scontando una pena di 19 ... (361magazine)

È morto , in prigione, l’ex politico e dissidente russo Alexei Navalny , 47 anni. Era conosciuto in tutto il mondo per il suo attivismo contro ... (urbanpost)

Lo hanno fatto sapere le autorità russe, che non hanno fornito alcun dettaglio rispetto alle cause della morte. Navalny era il più importante ... (wired)

Navalny, quando Biden ammonì Putin: "Conseguenze devastanti se muore": Mosca ha “una pesante responsabilità” per la morte dell’oppositore russo. Lo ha scritto su X il ministro ... alle sue decisioni", dice Alexei Navalny con un sorriso ironico. "L'Ue ritiene il regime ...

Addio a Navalny, il Mandela di Russia: Aleksej Navalny è morto in un carcere russo, in una cella di isolamento dove era entrato per la ventisettesima volta dall’inizio della sua detenzione. Il portavoce del Cremlino ha detto che Vladimir P ...

Navalny morto in carcere al rientro da una passeggiata. Cremlino: "Cause da accertare": ma le cause della morte non sono state ancora rivelate. . Era detenuto dal gennaio del 2021. Tv russa: "Deceduto per una trombosi" Secondo la tv russa Russia Today che cita una sua fonte l'oppositore ...