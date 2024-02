È morto in carcere Alexei Navalny

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per "estremismo". Lo riportano i media russi, citando il dipartimento locale del

(Di venerdì 16 febbraio 2024)in. L’oppositore russo del presidente Vladimir Putin è deceduto nella colonia penale dove era detenuto. A renderlo noto il servizio penitenziario federale russo, precisando che è in corso un’indagine sulle cause della morte.aveva 47 anni ed ènella colonia penale n.3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets. Secondo quanto riporta il servizio penitenziario nella sua comunicazione,si sarebbe “sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell’istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza”. Nel comunicato si legge ancora: “Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I ...

Si conclude con il patteggia mento di due anni , pena sospesa (quindi niente carcere ), per Diego Feltrin, il padre di Nicolò Feltrin, il bimbo morto a ... (leggo)

Alexei Navalny , il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è Morto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove ... ()

Alexei Navalny , leader dell'opposizione a russa a Vladimir Putin, è morto in carcere . Lo riferisce Reuters che cita il servizio carcerario della ... ()

Strage di Altavilla Milicia, la 17enne sopravvissuta è indagata: “Ha partecipato alle torture dei riti di purificazioni”: Le indagini sulla strage di Altavilla Milicia (Palermo) – una donna e due suoi figli trucidati – nel suo orrore sembrava il delirio di un uomo, Giovanni Barreca, e di una coppia di fanatici religiosi, ...

Nicolò Feltrin morì a 2 anni per overdose: il padre patteggia ed evita il carcere: Il padre, unico indagato per la morte di Nicolò Feltrin causata da un'overdose, patteggia evitando così di andare in carcere.

OMICIDIO DI BARISCIANO: OGGI IL VERDETTO DI APPELLO DOPO LA RICHIESTA DI ERGASTOLO DEL PG: L’AQUILA – Si conclude probabilmente oggi il processo di appello per l’omicidio di Barisciano per il quale l’imputato, Gianmarco Paolucci, un macellaio di 29 anni, è stato condannato in primo grado ...