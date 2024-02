È morto Alexei Navalny | l’oppositore russo più noto al mondo

Il dissidente leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è morto in prigione. L'annuncio è stato dato dal servizio penitenziario nazionale russo. Era detenuto dal gennaio del 2021. Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, 47 anni, è

Alexei Navalny è morto in prigione: addio al dissidente politico: Alexei Navalny, principale oppositore al regime di Vladimir Putin e dissidente politico, è morto in prigione. Lo riporta l’agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

Alexei Navalny, l'Ultimo Oppositore di Putin Si Accascia a Terra e Muore in Carcere: Cronaca dal mondo Roma - 16/02/2024 12:57 - Il noto dissidente russo Alexei Navalny è morto mentre si trovava in detenzione, secondo quanto riportato dai media russi. L'agenzia di stampa ...