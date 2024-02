È morto Alexei Navalny in prigione “Malore dopo una passeggiata”

Alexei Navalny , il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è morto nella prigione di Kharp , nella regione artico di Yamalo Nenets , dove era stato recentemente trasferito per scontare una

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb – È, come riporta anche Tgcom24. L’uomo, definito dalla stampa occidentale “il principale oppositore di Putin” (nonostante un consenso alle consultazioni elettorali che non raggiungeva il 3% e i risultati modesti delle proteste a suo favore) è deceduto nellain cui era detenuto., il Cremlino: “una” Il luogo è la colonia carceraria artica numero 3 del distretto autonomo di Yamalo-Nenets. Lì è. Di seguito, un annuncio dato dal servizio penitenziario russo, in base al quale si legge: “Il 16 febbraio il detenuto A.A.si è sentito maleuna ...

Per il Cremlino le cause sarebbero ignote Alexei Navalny , oppositore di Putin è Morto oggi, 16 febbraio, in carcere . Stavo scontando una pena di 19 ... (361magazine)

È morto , in prigione, l’ex politico e dissidente russo Alexei Navalny , 47 anni. Era conosciuto in tutto il mondo per il suo attivismo contro ... (urbanpost)

Lo hanno fatto sapere le autorità russe, che non hanno fornito alcun dettaglio rispetto alle cause della morte. Navalny era il più importante ... (wired)

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore di Putin. «Malore dopo la passeggiata». Ue: regime russo responsabile Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

Alexei Navalny è morto in prigione: addio al dissidente politico: Alexei Navalny, principale oppositore al regime di Vladimir Putin e dissidente politico, è morto in prigione. Lo riporta l’agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

È morto in prigione il dissidente russo Alexei Navalny: ROMA (ITALPRESS) - E' morto Alexei Navalny. Il dissidente leader dell'opposizione russa è deceduto nella colonia penale dove era detenuto: lo annunciano i media russi, citando il servizio carcerario.