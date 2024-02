È morto Alexei Navalny | il principale oppositore di Putin

Coraggioso, intelligente e preparato, il dissidente ha combattuto fino all'ultimo 'Morto dopo una passeggiata'. In questo modo ha dato la notizia della morte di Alexei Navalny (1976) la direzione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È, ildel presidente russo Vladimir. A dare notizia della sua morte il Servizio penitenziario federale russo della regione Jamalo-Nenec, dove il politico era detenuto, che sul suo sito ufficiale comunica: “Il 16 febbraio 2024, nella colonia correzionale n. 3, il detenutoA.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell’istituto sono arrivati ??immediatamente ed è stata chiamata un’ambulanza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte. Il politico, 47 anni, si trovava presso la ...

Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione . Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della ... (leggo)

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore di Putin. La tv di Mosca: «Deceduto per una trombosi». Blinken: la Russia è responsabile. Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

Morto in carcere il dissidente anti-Putin Alexei Navalny: “Malore dopo una passeggiata”. La famiglia: “Pochi giorni fa stava bene”: Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è morto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una co ...

L'ultimo video di Alexei Navalny: era in collegamento dal carcere durante un'udienza: È l’ultimo video di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa morto nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di diciannove anni per reati di stampo politico. Il più ...