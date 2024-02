E' diffiicile autodiagnosticarsi una dipendenza Staccare per un giorno può servire a prendere le giuste distanze e stare meglio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Messaggi, chat, telefonate, mail: ormai nella vita quotidiana non essere connessi significa essere fuori dal mondo, anche se sempre di più viene dimostrato che tutta questa connessione non faccia affatto bene alla salute, soprattutto mentale. Per questo il 22 febbraio si celebra la giornata mondiale della S-connessione, per riscoprire la vita offline stando unsenza internet. Solo a pensarlo, oggi, può sembrare un’impresa impossibile, eppure è proprio questa la sfida proposta ogni anno dalla giornata: riuscire a trascorrere 24 ore lontano dagli schermi. ...