E cantava le canzoni Rino in mostra

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La tuba nera – regalo di Renato Zero – esibita al festival di Sanremo del 1978, i maglioni colorati sfoggiati nelle interviste, l’accappatoio indossato sfrontatamente al Festivalbar 78, ma anche gli oggetti personali come il passaporto, le sue macchine fotografiche, la collezione di dischi, le foto e le cartoline di famiglia, i testi dattilografati dei suoi testi. Apre a Roma, da oggi al 28 aprile, laGaetano, la prima dedicata al cantautore, morto a soli 30 anni nel 1981, lasciando però un’eredità artistica che continua ad essere unica e contemporanea. Al Museo in Trastevere, l’artista viene celebrato con un viaggio che ripercorre la sua formazione e gli aspetti più privati, attraverso "tante rarità" gelosamente conservate e concesse per l’occasione dalla sorella Anna: documenti, foto, cimeli artistici, dischi, video, strumenti musicali, ...